Тюменский краевед презентует книгу об истории улицы Дзержинского

Презентация книги Валерия Чупина "Садовая улица. Первая пешеходная" состоится в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева в Тюмени 8 сентября в 17:00.

Краевед расскажет, какие материалы он использовал при ее издании и с какими трудностями столкнулся в процессе подготовки. В книге об улице Садовой, ныне — улице Дзержинского, много архивных фотографий, фрагментов документов, воспоминаний. В издание включены три десятка рисунков учеников Детской художественной школы имени А. П. Митинского. На работах можно увидеть сохранившиеся памятники деревянного зодчества.

В книге рассказывается не только о памятниках архитектуры, но и о семьях, которые в них жили. В издании впервые представлен рукотворный план Тюмени 1804 года, сообщает Тюменская линия.