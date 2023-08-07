Выставку о купцах открыли на улице Дзержинского в Тюмени

На улице Дзержинского в Тюмени открыта выставка "Дело", она рассказывает о семи известных тюменских предпринимателях – купцах, которые внесли существенный вклад в развитие города, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Глава города отметил, что тюменские купцы активно занимались благотворительностью, решали вопросы создания городской инфраструктуры, содействовали развитию культуры, медицины, образования, их истории становятся источником вдохновения для современников. О наследии купцов, состоятельных жителей города прежних времен каждый день рассказывают на пешеходной улице Дзержинского. Происходит это как в ходе экскурсии, так и на мастер-классах. теперь информация отражена еще и на специальных стендах.

"Улица постепенно наполняется смыслами, но главное, что она объединила несколько поколений тюменцев, жаждущих творчества, и стала местом притяжения для туристов", - подчеркнул Кухарук.