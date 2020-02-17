Тюменцы смогут прокатиться в дрифт-такси по Туре, а автогонщики - побороться за победу

Межрегиональные соревнования по дрифту и открытые соревнования по зимним трековым гонкам пройдут на льду реки 22 февраля в рамках экстрим-фестиваля "Битва на Туре". Квалификационные заезды начнутся в 13 часов. Зрелищные финалы в свете софитов стартуют после официального открытия фестиваля, в 18 часов.

"Днем начнем тренировочные квалификационные заезды, по результатам вечером финалисты проведут 20 заездов. Сейчас мы прорабатываем световые и скоростные решения. Уверен, что это будет очень зрелищное мероприятие и будет довольно жарко!" - поделился ожиданиями исполнительный директор федерации автомобильного спорта Владимир Соколов.

По словам главы федерации, более двадцати гонщиков уже изъявили желание участвовать в соревнованиях, в том числе шесть тюменцев, заявки поступают еще. География участников широка - Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Уренгой.

Трасса будет представлять собой овал, так как заезды обычно проводятся на стадионах. Уникальность события для Тюмени еще и в том, что соревнования для большей зрелищности проводятся в темное время суток.

Несмотря не теплую зиму, лед выдержит такую нагрузку, заверил журналистов Владимир Соколов. "Мы третий месяц мониторим состояние льда на реке вместе с инспекцией по маломерным судам. В январе мы лед почистили, чтобы промерзание было больше. На сегодня его толщина достигла 50 см, что дает нам право вывести на лед автомобили", - подчеркнул Соколов.

Отметим, драйв от экстремальных поездок могут испытать и обычные жители Тюмени. На краудфандинговой площадке Планета.ру организаторы выставили лоты, покупатели которых смогут прокатиться по Туре на дрифт-такси, сесть за руль трекового авто или дать старт гонке.

Татьяна Тихонова