В Тюмени в четвертый раз состоится "Битва на Туре"

Всероссийский фестиваль "Битва на Туре" пройдет 22 февраля Тюменская набережная вновь станет центром события, которое сочетает профессиональный спорт и экшн-шоу: с 2017 года фестиваль ежегодно собирает десятки топовых спортсменов из разных регионов страны и тысячи зрителей, среди которых жители и гости города. В 2020 году Extreme Team представит на фестивале новые виды спорта и площадки.

Ключевыми событиями фестиваля снова станут:

— Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр — одной из самых зрелищных среди всех экстремальных видов спорта. Используя перепад высот набережной, организаторы фестиваля в четвертый раз возведут конструкцию для проведения соревнований, которая не имеет аналогов в России.

— Трековые гонки и дрифт. На льду реки зрители традиционно увидят динамичные заезды заряженных спорткаров.

Новыми площадками "Битвы на Туре" станут соревнования в нескольких видах спорта, которые ранее еще не проводились на фестивале:

— Ледолазание. Топовые спортсмены страны будут покорять подготовленную трассу под пешеходным мостом с переходом на сам мост.

— Лыжные гонки. Гонки на беговых лыжах, на участие в которых сможет заявиться каждый. Спринты пройдут в трех классах: новички, любители и профессионалы.

— Ездовой спорт: зрители смогут прокатиться на собачьих упряжках по подготовленной на реке трассе.

Днем на набережной пройдут квалификационные соревнования с открытыми площадками для зрителей: каждый сможет прокатиться на дрифт-такси, полазать по ледовой стенке в альпинистских кошках с ледорубом, поучаствовать в любительских соревнованиях по лыжным гонкам. Также организаторы подготовят детскую сноуборд трассу: юные гости фестиваля смогут впервые встать на сноуборд под руководством инструкторов. Ключевая часть фестиваля — спортивно-зрелищное шоу — ждет гостей и спортсменов вечером: финалисты поборются за призовые места под аплодисменты болельщиков и световое представление.

"Проект динамично развивается по всем показателям из года в год. Ранее "Битва на Туре" уже привлекала внимание топовых спортсменов, международных коммерческих компаний и федеральных СМИ, в этом году нас поддерживают федеральные министерства, что для нашей команды также стало показателем развития и верного вектора. В 2020-м мы расширяем количество видов спорта и более детально и объемно прорабатываем спортивно-зрелищную составляющую проекта, чтобы жители и гости города получили более мощный заряд от фестиваля", — поделился Иван Шмонин, глава Союза экстремальных видов спорта Extreme Team.

Вход будет свободным. На фестивале соблюдены нормы безопасности — все мероприятия будут проходить под пристальным вниманием профессиональных специалистов и городских служб безопасности.

В 2020 году фестиваль "Битва на Туре" пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), правительства Тюменской области, администрации города Тюмени и проекта Visit Tyumen.