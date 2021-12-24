В Тюмени состоится первый в России Континентальный кубок FIS по сноуборду

Ежегодный экстрим-фестиваль "Битва на Туре" выходит на международный уровень — впервые в России состоится Континентальный кубок FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр "Кубок Азии". Событие пройдет 26 февраля на набережной Тюмени.

На специально возведенной конструкции с использованием перепадов высот и выкатом на лед реки Туры, более 70 спортсменов и спортсменок со всей России, Европы и Азии будут биться за победу. Формат мероприятия и список участников будут объявлены позже.

В 2021 году соревнования прошли в закрытом формате в целях профилактики COVID-19, но для всех желающих организаторы провели прямую трансляцию с места событий.

Для проведения соревнований такого масштаба будет задействовано 1300 куб. метров снега, 20 тонн чашечных строительных лесов, 2000 кв. м фанеры, а на месте выката с трамплина будет выращено 90 см льда — это уникальное по конструкции сооружение для проведения подобных мероприятий.

Организаторами соревнований выступают Международная федерация лыжных видов спорта FIS, Министерство спорта РФ, Федерация сноуборда России, Правительство Тюменской области, Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team), а также коммерческие партнеры и спонсоры.