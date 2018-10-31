Тюмень за день: 30 октября

Сила места: как тюменский музей может рассказывать о современном искусстве городу?

В какую сторону предстоит меняться музеям в регионах и какое место отводится в них локальному современному искусству обсудили в рамках XXI "Словцовских чтений" в Тюмени. На панельной дискуссии в музейном комплексе Словцова местные и приглашенные эксперты попытались разобраться, что необходимо тюменским музеям, чтобы привлечь к себе еще больше посетителей и нескучно представлять на своих площадках то, что создают местные творческие сообщества.

Тюменец завоевал награду престижного международного турнира по дзюдо

Международный турнир "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин прошел в городе Абу-Даби (ОАЭ) с 27 по 29 октября. Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Муса Могушков завоевал там свою очередную награду.

Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" вышел на качественно новый уровень

Двухдневная выставка "Тюменская марка" собрала 100 участников, 240 народных экспертов, представителей органов власти, бизнеса, общественников, журналистов и многих других жителей и гостей города.

Роспотребнадзор изучил более 900 проб овощей и фруктов с тюменских прилавков

Итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции в Тюменской области подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени 80% горожан довольны благоустройством города, половина недовольна работой жилищно-коммунальных служб

Качество работы системы ЖКХ в российских городах с населением более 250 тысяч человек исследовал Финансовый университет при правительстве РФ.