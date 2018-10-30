В Тюмени 80% горожан довольны благоустройством города, половина недовольна работой жилищно-коммунальных служб

Качество работы системы ЖКХ в российских городах с населением более 250 тысяч человек исследовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Оценка была сделана на основании социологических исследований, проведенных в 2018 году. В ходе опросов у респондентов интересовались, довольны ли они состоянием дома, в котором

живут, благоустройством города, работой жилищно-коммунальных

служб — сроками и качеством обслуживания жилья, а также считают ли они достаточным объем жилищного строительства в своем городе.

В результаты в десятке городов-лидеров по состоянию ЖКХ вошли:

1. Грозный,

2. Нижневартовск,

3. Стерлитамак,

4. Казань,

5. Сочи,

6. Вологда,

7. Москва,

8. Тюмень,

9. Ставрополь,

10. Уфа.

В Тюмени по упомянутым показателям наибольшее значение у оценки объемов жилищного строительства в городе (92%) и по удовлетворенности благоустройством города (80%). Наименьшее значение — это доля тех, кто доволен работой жилищно-коммунальных служб. Всего чуть больше половины тюменцев считают ее качественной и своевременной.