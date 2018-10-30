В Тюмени 80% горожан довольны благоустройством города, половина недовольна работой жилищно-коммунальных служб

Качество работы системы ЖКХ в российских городах с населением более 250 тысяч человек исследовал Финансовый университет при правительстве РФ.
Оценка была сделана на основании социологических исследований, проведенных в 2018 году. В ходе опросов у респондентов интересовались, довольны ли они состоянием дома, в котором
живут, благоустройством города, работой жилищно-коммунальных
служб — сроками и качеством обслуживания жилья, а также считают ли они достаточным объем жилищного строительства в своем городе.
В результаты в десятке городов-лидеров по состоянию ЖКХ вошли:
1. Грозный,
2. Нижневартовск,
3. Стерлитамак,
4. Казань,
5. Сочи,
6. Вологда,
7. Москва,
8. Тюмень,
9. Ставрополь,
10. Уфа.
В Тюмени по упомянутым показателям наибольшее значение у оценки объемов жилищного строительства в городе (92%) и по удовлетворенности благоустройством города (80%). Наименьшее значение — это доля тех, кто доволен работой жилищно-коммунальных служб. Всего чуть больше половины тюменцев считают ее качественной и своевременной.
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