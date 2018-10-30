Сила места: как тюменский музей может рассказывать о современном искусстве городу?

В какую сторону предстоит меняться музеям в регионах и какое место отводится в них локальному современному искусству обсудили в рамках XXI "Словцовских чтений" в Тюмени. На панельной дискуссии в музейном комплексе Словцова местные и приглашенные эксперты попытались разобраться, что необходимо тюменским музеям, чтобы привлечь к себе еще больше посетителей и нескучно представлять на своих площадках то, что создают местные творческие сообщества.

По мнению специалиста Государственного Русского музея Алексея Бойко, сейчас тюменский музей находится в особом состоянии — состоянии первого мощного движения в сторону современного искусства, как оно понимается сегодня, и это движение нуждается в осмыслении.

Доктор философских наук, профессор ТюмГУ Владимир Богомяков отметил, что музей однозначно должен заниматься современным искусством как одним из направлений, которое востребовано. Он напомнил, что с Тюменью так или иначе было связано немало художников, музыкантов и писателей, поэтому в музее можно было бы создать что-то вроде уголков памяти.

"Месяц назад умер замечательный художник из Тюмени — Владимир Глухов, у которого выставки в Нью-Йорке, но которого здесь не выставляют. Лет десять назад умер тюменский художник Олег Власов, о котором никто не знает, кроме его друзей, — рассказал он. — Почему бы не сделать здесь уголок Мирослава Немирова, которого знают во всей стране, Егора Летова, Янки, жизнь которых была связана с Тюменью, Романа Неумоева. Есть очень интересные слои, о которых вообще не думают. Например искусство ссыльных, ведь Тюмень была местом ссылки".

Геннадий Вершинин, профессор кафедры средового и графического дизайна Тюменского государственного института культуры отметил, что в последние несколько десятилетий в Тюмени развивалось новое искусство. Он продемонстрировал работы Анны Матусиной, Ольги Трофимовой, Михаила Гардубея, Вячеслава Сизова, Николая Макарова и других тюменских авторов.

"Мы не гордимся, что наши работы есть в каких-то музеях, допустим, в Лувре. Мы бы гордились больше, если бы большая коллекция работ была в тюменском музее, но, к сожалению, работы рассеянны по миру", — рассказал он.

Михаил Гардубей. Живопись из циклов, посвященных уходящей Тюмени. 2006 / art-design.tyumen.ru

Рассуждая о нынешнем состоянии современного искусства в Тюмени Геннадий Вершинин отметил, что главное препятствие для его дальнейшего развития — отсутствие финансовой поддержки. Художники уходят в более прибыльные сферы вроде дизайна, где можно прокормиться. "Из-за этого страдает художественная подготовка, мы сейчас мало получаем выдающихся работ", — добавил он.

"Из ваших выступлений мне стало понятно, что современное искусство в Тюмени есть, есть то, что составляет некий предшествующий этап. А как выходить за собственные рамки имеющегося? Просто оказать поддержку? Или нас ожидает определенная провокативная стратегия?" — поинтересовался у спикеров Алексей Бойко.

По мнению Геннадия Вершинина, основная проблема музея в проектах, которые он осуществляет: "Проект должен быть интересен. Те, кто продвигают искусство и людей, которые занимаются искусством, не понимают среды, для которой работают. Надо понимать людей, их интересы и любопытство. В музее достаточно бурная жизнь, другое дело, что она немножко размазывается по направлениям. Каких-то событийных проектов, которые всколыхнули бы город, кроме спецпроекта Уральской индустриальной биеннале, нет, мне кажется".

Руководитель проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин считает, что тюменскому музейному комплексу не хватает единой концепции по продаже своего товара: "В музее нет регулярности событий, всё какие-то спонтанные вещи. Музей хватается как утопающий за соломинку за разные проекты, не имея под собой единой целостной программы. Этот вопрос можно было бы закрыть созданием арт-резиденции: раз в месяц новый человек делал бы проект, и появилась бы какая-то стабильность".

Владимир Богомяков предложил создать при музее штаб, который смог бы генерировать хорошие безумные идеи, которые бы отбирались руководством учреждения и воплощались в жизнь.

"На мой взгляд, не хватает гераклитовского начала — когда Гераклит говорил, что всем правит молния. Не хватает молниеносных, обжигающих мыслей, пробивающих всю эту атмосферу", — отметил философ.

Также на дискуссии высказывались предположения, что нынешнему музею не хватает интерактивности и активности за стенами учреждения — на улицах города, а также коммуникатора, который бы более усиленно налаживал связи между всеми участниками музейного процесса.

Влада Нерадовская