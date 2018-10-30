Роспотребнадзор изучил более 900 проб овощей и фруктов с тюменских прилавков

Итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции в Тюменской области подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

За девять месяцев 2018 года специалисты исследовали 941 пробу овощей и фруктов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям.

"Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, в отчетном периоде составил 1%: из 597 исследованных проб 8 не соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию нитратов, сообщили в ведомстве. — Проб плодоовощной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по физико-химическим, паразитологическим, микробиологическим, радиологическим показателя, содержанию ГМО не выявлено".

По каждой выявленной нестандартной пробе были предприняты меры, призванные не допустить реализацию товара на рынке.