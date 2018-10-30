Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" вышел на качественно новый уровень

Фото предоставлено пресс-службой организаторов конкурса "Тюменская марка"

Двухдневная выставка "Тюменская марка" собрала 100 участников, 240 народных экспертов, представителей органов власти, бизнеса, общественников, журналистов и многих других жителей и гостей города.

На церемонии открытия в спорткомплексе "Центральный" глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что конкурс "Тюменская марка" в 2018 году вышел на качественно новый уровень: "Когда-то этот конкурс был задуман администрацией Тюмени как возможность для предпринимателей показать себя и развивать бизнес. Время шло, появлялись новые технологии менялись условия "Тюменской марки", но они всегда были ориентированы как на нашего потребителя, так и на наши предприятия. У нас появились народные эксперты, благодаря этому каждый может увидеть процесс производства изнутри".

Глава города отметил, что "Тюменская марка" стала площадкой для обсуждения тем, которые интересуют предпринимателей. "Это возможность заявить о себе, показать свою компанию не только на городском и региональном уровнях, но и общероссийском. За историю конкурса свыше 500 предприятий и предпринимателей приняли участие в конкурсе и более 240 были удостоены звания "Тюменская марка". Мы, потребители, видели и знаем товары и услуги, которые отмечены этим знаком качества и доверяем этому знаку, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн выступил в этом году в числе народных экспертов конкурса: "Мероприятие за 15 лет стало великолепной площадкой для раскрытия талантов предпринимателей. Мы увидели, что бизнес активен, инициативен, понимает потребности покупателей и идет в ногу со временем".

"Тюменская марка" - это не только выставка, но и площадка, где предприниматели, жители и гости города могут проявить себя, показать свою компанию, обменяться опытом и посмотреть, какую продукцию выпускает тюменский бизнес. Сегодня среди участников "Тюменской марки" - предприниматели, которые не боятся двигаться вперед, обучаться и открывать новые ниши. Именно эти люди делают нашу жизнь лучше, краше и разнообразнее", - выразила уверенность уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев добавил, что качество тюменских товаров и услуг – заданный высокий стандарт, которому все предприниматели должны соответствовать, чтобы быть успешными и развиваться дальше.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин поблагодарил администрацию Тюмени за доверие в организации значимого конкурса и пожелал участникам победы, а посетителям – хорошего настроения.

Отметим, конкурс "Тюменская марка-2018" стартовал 9 августа. Для участия в нем поступило более 120 заявок от предприятий и предпринимателей, 551 житель региона пожелал получить статус "народного эксперта". В итоге при помощи электронного сервиса были выбраны 100 предприятий и 240 экспертов. Организаторами конкурса и выставки стали: администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Генеральный партнер: аквапарк "ЛетоЛето".