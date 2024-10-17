После "Тюменской марки" в Тюмени проведут выставку-смотр сувениров

По итогам выставки "Тюменская марка", где была представлена местная продукция, может быть организована выставка-презентация производителей сувенирной продукции, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Благодаря "Тюменской марке" предприниматели смогли представить свои товары и услуги, найти новых партнёров и клиентов. Я выслушал множество интересных предложений от бизнеса, и мы договорились о посещении ряда предприятий. ... На следующей неделе я планирую организовать выставку-презентацию производителей сувенирной продукции. Это позволит нам выбрать туристические наборы для гостей города, которые будут представлять Тюмень", - сообщил Афанасьев.

По словам главы Тюмени, в течение года в городе будут проходить разнообразные мероприятия, на которых продолжится обсуждение развития конкурса, связанных с ним вопросов и путей их решения, а также идей по расширению географии "Марки".

"Особая благодарность организаторам выставки – Тюменской торгово-промышленной палате и специалистам городского департамента экономики. Они разработали концепцию проведения выставки и создали уникальные площадки для диалога, что сделало мероприятие ещё более насыщенным и продуктивным", - отметил Афанасьев.