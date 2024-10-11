Дмитрий Осипов: Тюменская марка - это праздник для всей Тюмени

В областной столице стартовала двухдневная выставка "Тюменская марка", это традиционное для города мероприятие является не только презентацией местных компаний, их продукции, но и настоящим праздником для всех горожан и гостей, подчеркнул заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"Вот уже третий десяток лет площадка Тюменской марки становится местом для обмена опытом нашими предпринимателями. Здесь появляются новые точки роста. Возникают новые, крепкие, товарищеские, деловые и дружеские связи, рождаются свежие идеи. Конечно, "Тюменская марка" уже много лет является еще и семейным праздником. Мне очень радостно всегда видеть, что товары и услуги, мероприятия, которые проходят в рамках нашей выставки, привлекают внимание абсолютно разных возрастных групп. И это говорит о том, что ни один горожанин не остается не охвачен нашим замечательным событием. Особо ценно, что наши дорогие предприниматели создают не только очень качественную, красивую продукцию, но и вносят свой вклад в развитие всей городской инфраструктуры", - отметил в приветствии участникам и организаторам конкурса и выставки "Тюменская марка" Дмитрий Осипов.

Депутаты Тюменской городской думы ежегодно почти полным составом приходят на выставку, чтобы оценить результаты конкурса и поддержать местных производителей, по их мнению, "Тюменская марка" является одним из самых ярких, масштабных и полезных конкурсов в городе.

Так, депутат Сергей Пыхалов говорит, что ходить на выставку для него добрая традиция. Само мероприятие важно тем, что, во-первых, здесь могут производители представить свою продукцию потребителям и получить реальный быстрый отклик. "Для любой компании важно выйти на рынок города, где проживает почти половина населения юга области. Соответственно, здоровая конкуренция приводит к тому, что растет качество продукции, расширяется ассортимент той продукции, которую производит предприятие. От таких выставок, конкурсов только плюсы", - подчеркнул Сергей Пыхалов.

Депутат Георгий Муратов "Тюменскую марку" помнит еще с тех времен, когда в магазинах на полках было мало товаров, тем более местных и качественных, однако и сейчас, при большом разнообразии в магазинах, "Тюменская марка" не теряет актуальности. "Самое главное в "Тюменской марке" что? Не шоколад, не минералка! Тюменская марка – это люди, которые здесь живут. Тюмень на самом деле - это город сильных, добрых людей. Это город, где рождаются герои. Тюменцы у нас по всей стране, по всему миру работают. Мы в этом году в Антарктиде на Южном полюсе открыли новую станцию. Президент открывал. А построили тюменцы ее. То есть у нас люди рождаются такие, которые вот эту марку делают и держат ее на достойном уровне. Я считаю, что Тюменская марка – это все: это и продукция, и предприятия, Это и мы сами!" - поделился своим убеждением Георгий Муратов.