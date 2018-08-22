Тюмень за день: 22 августа

В Тюмени пройдет форум "Архитектурная среда"
На форуме "Архитектурная среда" 22 и 23 августа будет обсуждаться разработка архитектурно-градостроительной концепции одной из центральных территорий Тюмени.
Бесплатные мероприятия в Тюмени на 22-29 августа
На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий. Ежегодный фестиваль счастливых семей, технофестиваль "Дорога в школу", Шоу лучших поваров и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
"Кванториум" и "Шлюмберже" проведут в Тюмени семейное мероприятие
Семейное мероприятие SEED – совместный проект "Кванториума" и компании "Шлюмберже" проведут 24 августа в детском технопарке Тюмени. Представители крупнейшей нефтегазосервисной компании станут наставниками, а дети сотрудников поучаствуют в мастер-классах и квестах.
Дом социальной реабилитации "Борки" отметит 85-летие созданием ассоциации выпускников
Мероприятие, посвященное 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне - "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", пройдет 23 августа. В рамках праздника состоится официальное создание "Тюменской областной ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Российский флаг установили на одну из самых высоких точек Тюмени
На самую высокую точку исторического центра Тюмени - мост Влюбленных 22 августа в торжественной обстановке установлен флаг России.
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