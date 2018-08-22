Тюмень за день: 22 августа

В Тюмени пройдет форум "Архитектурная среда"

На форуме "Архитектурная среда" 22 и 23 августа будет обсуждаться разработка архитектурно-градостроительной концепции одной из центральных территорий Тюмени.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 22-29 августа

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий. Ежегодный фестиваль счастливых семей, технофестиваль "Дорога в школу", Шоу лучших поваров и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Кванториум" и "Шлюмберже" проведут в Тюмени семейное мероприятие

Семейное мероприятие SEED – совместный проект "Кванториума" и компании "Шлюмберже" проведут 24 августа в детском технопарке Тюмени. Представители крупнейшей нефтегазосервисной компании станут наставниками, а дети сотрудников поучаствуют в мастер-классах и квестах.

Дом социальной реабилитации "Борки" отметит 85-летие созданием ассоциации выпускников

Мероприятие, посвященное 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне - "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", пройдет 23 августа. В рамках праздника состоится официальное создание "Тюменской областной ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Российский флаг установили на одну из самых высоких точек Тюмени

На самую высокую точку исторического центра Тюмени - мост Влюбленных 22 августа в торжественной обстановке установлен флаг России.