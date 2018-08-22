В Тюмени пройдет форум "Архитектурная среда"

На форуме "Архитектурная среда" 22 и 23 августа будет обсуждаться разработка архитектурно-градостроительной концепции одной из центральных территорий Тюмени.

Все мероприятия пройдут в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева.

22 августа, в среду, состоится заседание конкурсной комиссии публичного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории в пределах улицы Ленина - от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза.

В четверг, 23 августа, запланирован семинар на тему "Опыт и проблемы формирования современной архитектурной среды с сохранением памятников культурного наследия". К участию в семинаре приглашены профессионалы, работающие в сфере проектирования общественных пространств, а также специалисты администрации Тюмени. В семинаре примут участие спикеры из Германии, Армении и России.

Также 23 августа можно посетить выставку работ открытого публичного конкурса на лучшую концепцию преобразования городского пространства в пределах улицы Ленина от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза.

Прямую трансляцию важного для города мероприятия можно смотреть на портале "Тюмень – наш дом", сообщили в администрации города.