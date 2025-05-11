Первый межрегиональный форум "Инфофорум-Тюмень" прошел в Тюменской области

В рамках межрегионального форума "Инфофорум-Тюмень" презентовали региональный портал о детской безопасности. Одним из экспертов форума стал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Комментируя тему детской кибербезопасности, он отметил, что в свете растущих угроз в интернете, было бы хорошо ввести в школах предмет, посвященной информационной безопасности. По его мнению, это поможет детям лучше ориентироваться в цифровом мире и защитить ребенка от потенциальных опасностей.

"Вопрос только в его формате: классный час, цифровой ликбез или часть урока информатики. На мой взгляд, лучше, если это будет отдельный предмет, в котором сосредоточены все аспекты, связанные с цифровой безопасностью", — отметил Андрей Сиденко в разговоре.

Он также подчеркнул важность родительского контроля: "Огромная ответственность в первую очередь лежит на родителях. Только они решают, давать ребенку гаджет или нет, и отвечают за то, какой контент юный пользователь потребляет", - сообщает АиФ-Тюмень.