Тюменский врач выступил на Евразийском форуме

В Минске на III Евразийском форуме по онкоурологии тюменский врач-онколог и уролог МКМЦ "Медицинский город" Артем Кельн представил современный метод диагностики злокачественных новообразований предстательной железы.

В Медицинском городе активно проводят трансперинеальную биопсию — метод, позволяющий прицельно диагностировать злокачественные новообразования в труднодоступных участках предстательной железы. Этот подход дает возможность получить образцы ткани для гистологического анализа, менее инвазивным методом, что особенно важно для установления точного диагноза. Следует отметить, что трансперинеальная биопсия не так широко распространена в России из-за необходимости определенной материальной базы и высокой квалификации медицинского персонала. Однако в Медицинском городе этот метод используют с начала этого года, - сообщает Надежда Унгефуг, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).

Для проведения данного исследования пациентов госпитализируют в отделение онкоурологии. Артем Кельн подчеркнул, что процедура проводится под спинномозговой анестезией, что позволяет избежать неприятных и болезненных ощущений. Пациент должен находиться в расслабленном состоянии и быть обездвиженным.

"В условиях операционной осуществляется прицельное взятие образцов из области опухоли, под УЗИ контролем, предварительно определенной с помощью магнитно-резонансной томографии, а также из всей зоны предстательной железы", — отметил доктор Кельн.