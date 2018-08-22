Бесплатные мероприятия в Тюмени на 22-29 августа

На этой неделе тюменцев ожидает масса интересных бесплатных мероприятий. Ежегодный фестиваль счастливых семей, технофестиваль "Дорога в школу", Шоу лучших поваров и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Первый областной форум "Профессиональный навигатор"

Когда: 24 августа в 9:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

6+

Более 40 бесплатных мастер-классов дадут школьникам 24 августа. Попробовать себя в роли капитана корабля, собрать машину мечты, научиться делать современные прически, лепить фигурки из марципана, печь булочки, декорировать стену штукатуркой – это и много другое ждёт школьников и их родителей на первом областном форуме "Профессиональный навигатор".

Уже с 9 утра там раскинутся шатры, где гости смогут поучаствовать в интерактивных играх и мастер-классах, определиться с будущей профессией, пройдя специальное тестирование.

На 6 интерактивных площадках представят самые востребованные сферы: строительства, транспорта, сервиса и питания, сельского и лесного хозяйства, медицины, автоматизации, автоматики, IT и робототехники.

Кроме этого, школьники и родители узнают, чем привлекательна учёба в колледжах и техникумах Тюменской области, куда можно поступить без экзаменов на бюджет и многое другое.

Ежегодный фестиваль Счастливых Семей

Когда: 25 августа в 10:00

Где: База отдыха "Авангард", оз Цимлянское, ул.Веселая, 2

0+

25 августа на базе отдыха "Авангард", оз. Цимлянское, каждая семья сможет отдохнуть, повеселиться, поиграть, узнать много нового и устроить СЕМЕЙНЫЙ пикник!

Мы, конечно, не Газпром, но с нами исполняются ваши маленькие мечты! Вас ждёт незабываемый загородный отдых в черте Тюмени с множеством развлечений на свежем воздухе в уютной и теплой атмосфере единомышленников, красивые фотозоны, увлекательные игры и мастер-классы! Профессиональные фотографы сделают этот праздник запоминающимся для каждой семьи.

Технофестиваль "Дорога в школу"

Когда: 25 августа в 12:00

Где: Центральная площадь

0+

25 августа на Центральной площади Тюмени в 12:00 стартует праздник, посвященный техническим видам спорта и безопасности детей и подростков, - первый Технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ.

Это совершенно новый формат, разработанный федеральным проектом "Крепкая семья", ГИБДД УМВД России по Тюменской области и Тюменской Региональной Федерацией Автомобильного спорта для тюменских детей, подростков и их родителей. Праздник инноваций, научных открытий и детской дорожной безопасности пройдет 25 августа с 12:00 до 16:00 на Центральной площади и будет содержать в себе различные направления, связанные с развитием прогресса.

Жители Тюмени увидят захватывающее шоу лучших поваров в рамках конкурса "Тюменская марка"

Когда: 25 августа в 11:00

Где: рынок "Михайловский", ул.Федюнинского, 55

0+

В рамках конкурса "Тюменская марка-2018" для жителей областной столицы 25 августа готовят праздник "Калейдоскоп вкуса". На территории рынка "Михайловский" будет организована площадка для проведения кулинарного шоу. Восемь шеф-поваров приготовят блюда разных стран мира: вьетнамской, грузинской, итальянской, испанской, русской кухонь и других.

Посетителям представиться возможность оценить эти блюда.

"Участниками шоу выступят опытные повара известных крупных ресторанов Тюмени. Мы хотим показать возможности приготовления блюд разных стран мира из продуктов, приобретённых у местных товаропроизводителей и ЛПХ на рынке "Михайловский", - рассказала директор рынка Татьяна Киселева.

Как отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина, захватывающее шоу будет проходить в рамках городского конкурса для малого и среднего бизнеса "Тюменская марка": "В этом году мы хотим, чтобы конкурс стал поистине народным и в его организации участвовали сами предприниматели и жители. Мы готовим программу, опираясь на пожелания участников".

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте www.marka72.ru и продлится до 7 сентября. Выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе "Центральный". Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.

День открытых дверей на Модной образовательной площадке Daisy

Когда: 25 августа в 12:00

Где: Daisy, ул. Володарского, 14

Необходима регистрация!

0+

Дорогие друзья! Приглашаем вас на День открытых дверей, который пройдет 25 августа с 12:00 до 18:00 по адресу Володарского, 14!

На Дне открытых дверей вы сможете посетить как взрослые, так и детские занятия абсолютно бесплатно!

Программа мероприятия:

12:00 - 12:30 - регистрация, знакомство со специалистами центра.

12:30 -14:00 - школа моделей

13:00 - 14:30 детский праздник "Лето не уходиии" (вход 500 руб.)

13:00-14:00 - вокал

14:00 - 14:40 - Mediaшкола

15:00 - 16:00 - вокал / МК по макияжу (для взрослых)

16:00 - 17:00 - Beauty курс (для взрослых) / английский (для детей)

17:00 - 18:00 - Детская ДИСКОТЕКА в Дон Лимон/ консультация для мам по проведению праздника/кастинг в модельное агентство (взрослые)

Записываться можно на одно, несколько или на все занятия.

Также с 15:00 до 17:00 для самых маленьких будет открыто детское арт-пространство Дон Лимон, где детей развлечет индейц Чинга Чкук

Вход свободный! Берите друзей, приходите с семьей.

"Открытый городской чемпионат по дворовым играм"

Когда: 25 августа в 15:00

Где: сквер "Ветеранов энергетики"

5+

В программе соревнований полюбившиеся с детства дворовые игры: "Резиночки", "Классики", "Вышибалы", игра-салки "Мушкетеры", "Горячая картошка", игра "Лягушка" и другие.

В чемпионате могут принять участие как дети от 5 до 15 лет, соревнования будут проводиться в двух возрастных категориях: от 5 до 10 лет и от 10 до 15. Кроме того на чемпионате будут награждены лучшие дворовые вожатые по итогам летнего сезона – 2018.

Тематическая программа "Волшебный мир кино!"

Когда: 25 августа в 19:00

Где: Сквер депутатов

0+

В День российского кино, на открытой площадке ЦКиИ "Современник" 25 августа в 19.00, пройдет тематическая программа "Волшебный мир кино!".

Всех жителей и гостей города приглашают приятно провести семейный вечер в сквере Депутатов! Для вас выступления профессиональных и самодеятельных артистов, музыкальные конкурсы, викторины и хорошее настроение.

В конце программы всех гостей праздника пригласят присоединиться к Всероссийской акции "Ночь кино" и посмотреть картины под открытым небом.