В Тюмени действуют бесплатные онлайн-курсы для детей и подростков

Фото организаторов

Жительница поселка Боровского Ульяна Любимова придумала и запустила бесплатные курсы для детей и подростков в помощь тюменским родителям. На онлайн-платформе размещены готовые сценарии мероприятий, игры, идеи необычного времяпрепровождения.

Всего на ресурсе модно найти три бесплатных онлайн-курса. Первый посвящен творчеству и включает шесть видеоуроков, по которым участники могут создавать красивые поделки, необычные предметы из обычных вещей, развивая при этом и мелкую моторику, и воображение.

Второй курс Level Up включает игры и задания, которые можно выполнять и одному, и командой. Третий называется "Sophia explains" и состоит из познавательных мультфильмов, во время просмотра которых ребенок узнает об окружающем мире и изучает английский язык. В конце видео есть словарик услышанных выражений, пишет "АиФ – западная Сибирь".

"Идея пришла, когда мои дети начали подрастать. Я поняла, что заниматься с ними стало сложнее, да и в интернете найти сгруппированный материал для их возраста почти невозможно. Тогда я решила создать проект, где обучение и игра тесно переплетались. Поделиться опытом бесплатно – это была ключевая идея", - отметила Ульяна Любимова.

Основная цель проекта, по словам автора, - выработать у подрастающего поколения навыки, которые, наравне с интеллектуальными, прививаемыми в школе, потребуются им в будущем: коммуникабельность, креативность, командная работа, память и внимание. Для доступа ко всем ресурсам нужно пройти регистрацию на странице levelbox-game.com/lager и подписаться на соцсети проекта.