Отметить День знаний юные тюменцы могут в музее Словцова

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова 1 сентября в честь Дня знаний для юных жителей Тюмени запланирована увлекательная разнообразная программа. Мероприятия пройдут на площадке детского центра "Музей – Детям" (ул. Советская, 63).

В 10:30 и в 12:00 ребятам покажут спектакль "Мойдодыр" в исполнении Тюменского театра кукол. Возрастная категория 0+, спектакль рекомендуется к показу для детей от 2 лет. Приобрести билеты можно на сайте театра кукол.

В 14:00 состоится мероприятие "Бременские музыканты. Перезагрузка" в исполнении артистов команды "Арт-Хит". По сюжету группа "Бременские музыканты" распалась. 20 лет звезды жили своей жизнью, но тут Трубадур вспомнил, что встретил друзей в школе, и загадал желание – вновь собрать "Бременских музыкантов", закатить большой концерт в честь Дня Знаний и исполнить на старые добрые хиты. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

В 15:00 можно принять участие в мастер-классе "Я художник" от педагогов и учащихся ЧУ ДО "Школа изобразительного искусства и дизайна "Ассоль". Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 0+.

Также в 15:00 начнется мастер-класс "Танцуем всей семьей" на основе произведений художника Владимира Маковского от педагогов арт-пространства "Касание". Участники познакомятся с разными стилями и направлениями танцев. В программе: рассказ о художнике, "перемещение" в картину, тренинг, импровизация, игры. Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 0+.

Кроме того, в 15:00 и 17:00 пройдут обзорные экскурсии по основным выставкам музейного комплекса. Ребята смогут по-новому взглянуть на музей. Дети не только насладятся искусством, но и узнают много интересного о самом музее и его работе. Небольшие интерактивы в ходе экскурсии не позволят заскучать и дадут возможность выплеснуть творческую энергию. Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 0+.

Наконец, в 17:00 стартует мероприятие "Я люблю учиться". Дети и взрослые, объединившись в семейные команды, примут участие в игре-квизе, в ходе которой будут отвечать на вопросы, связанные со школой. Игра поможет не только проверить свои знания, но и получить новые, а команду победителей ждёт приз. Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Возрастных ограничений нет.