В ялуторовском музее провели необычный праздник для гимназистов

"Первоклассный переполох" провели в Ялуторовском музее, куда пришли ребята из Православной гимназии. Побывав на первых занятиях, они задумались о том, как в далеком прошлом их сверстники получали знания.

Школьников познакомили с такими выдающимися личностями, как протоиерей Степан Яковлевич Знаменский и декабрист Иван Дмитриевич Якушкин, благодаря которым в Ялуторовске в первой половине ХIХ века были открыты всесословные школы для мальчиков и девочек, где могли получать знания все юные горожане и жители окрестных деревень.

В кабинете И.Д. Якушкина современные дети рассматривали макет ланкастерского класса, и у них сразу возникло множество вопросов, ведь все, что они видели, сильно отличалось от учебных кабинетов, в которых учатся в настоящее время. Для чего нужен песок? Что за сооружения устроены у стены? Почему одна группа занимается грамматикой, а другая арифметикой? Зачем нужны аспидные доски, лежащие на столах?

Дети примерили на себя роль учеников позапрошлого века. Они с удовольствием писали деревянными палочками на песке, пытались разобраться с таблицей умножения, изучали кириллицу, решали арифметические задачки из прошлого. Но самым трудным для ребят оказалось научиться писать гусиным пером.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.