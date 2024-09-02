В новом учебном году в Тюмени насчитали 15 тысяч первоклассников и 6 тысяч будущих выпускников

Во всех школах Тюмени прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Пятнадцать тысяч первоклассников города впервые сели за парты, а более шести тысяч выпускников начали свой путь к выбору будущей профессии, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Глава города лично посетил торжественную линейку в честь Дня знаний в школе № 95 имени Константина Дмитриевича Ушинского. На ней старшеклассники поздравили малышей с первым звонком и запустили акцию "Самолётики будущего" — подарили каждому первому классу бумажные самолётики с пожеланиями.

"Для 1500 детей школа № 95 стала вторым домом. Я увидел, что здесь созданы достойные условия для воспитания и обучения. Сегодня на базе школы был открыт "Кванториум" — уникальное пространство, где наука, техника и творчество переплетаются. Это место, где каждый молодой ум найдёт вдохновение и возможность для самовыражения. Уверен, что "Кванториум" станет центром притяжения для молодёжи всего города. Здесь каждый ребёнок сможет развить свои таланты, познакомиться с новейшими технологиями, реализовать смелые идеи и обменяться знаниями и опытом", - рассказал Максим Афанасьев.

По словам главы города, в школе прекрасный педагогический коллектив школы и амбициозный настрой, который чувствуют ученики.