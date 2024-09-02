Обновленную школу-сад открыли в Тюменской области

Обновленную школу в селе Княжево Тюменского района открыл губернатор Александр Мооор. В ней будут учиться 104 школьника и 20 дошколят.

Учреждение оснащено современным оборудованием, мебелью и инвентарем. "Помещения стали современными и уютными, появилось дошкольное отделение. Есть новая спортивная инфраструктура. Созданы все условия, чтобы вы получали хорошие и качественные знания, были активными, спортивными и здоровыми", - отметил Моор.

После капитального ремонта открыта группа для кратковременного пребывания детей. Это позволяет княжевским ребятам получать дошкольное образование в шаговой доступности. Ранее родителям приходилось возить их в детский сад в поселке Богандинский.

На территории школы выполнено устройство ограждения, проездов, тротуаров, физкультурно-спортивной зоны, зоны отдыха для обучающихся, прогулочной площадки для группы кратковременного пребывания.