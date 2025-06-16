Сайт о традициях регионов и путешествиях запустили в стране в День России

У федерального культурно-образовательного проекта "Край родной – моя Россия" открылась официальная цифровая платформа – кр.рф. Здесь можно найти актуальные новости проекта, анонсы мероприятий и творческих конкурсов, познавательные факты дня, статьи и интервью с выдающимися людьми. Также на ней есть конкурсная платформа, интерактивная карта России и подборка идей и маршрутов для семейного и школьного туризма.

Константин Деревянко, основатель проекта "Край родной", председатель научно-образовательного союза "Родное слово":

Любовь к стране всегда начинается с любви и уважения к своей малой Родине. Чем раньше дети начинают изучать родной край как часть России, его культуру и традиции, тем прочнее будет фундамент, на котором строится гармоничная и социально ответственная личность. На новой цифровой платформе кр.рф – можно больше узнать об образовательной программе “Край родной – моя Россия”, почерпнуть идеи для познавательных семейных и школьных путешествий по регионам нашей страны, участвовать в творческих конкурсах вместе с детьми.

"Край родной – моя Россия" – федеральная инновационная программа исторического просвещения и творческого развития детей с дошкольного и раннего школьного возраста. Ее особенность заключается в уникальном подходе к обучению, где дети не только получают теоретические знания об истории, географии, культуре и современности своего региона, но и активно участвуют в практическом творчестве – создании макетов-панорам родного края. Это помогает школьникам качественно усваивать учебный материал, развивать важные социальные навыки: умение работать в команде, общаться, дружить и сотрудничать. Образовательный процесс поддерживается современными цифровыми инструментами: электронными учебными пособиями, аудиовизуальными материалами, онлайн-викторинами и тестами, лингво-краеведческим словарем и другими мультимедийными инструментами.

Портал "Край родной – моя Россия" будет постоянно развиваться и пополняться полезным мультимедийным контентом для педагогов, родителей дошкольников и школьников.

"Приглашаем к сотрудничеству региональных авторов, краеведов, художников, педагогов, а также школьников и их родителей, интересующихся изучением родного края. В перспективе на базе цифровой платформы “Край родной – моя Россия” будет создаваться этнокультурный гид по регионам РФ для составления и поиска детских туристических познавательных маршрутов, популяризации кросскультурного обмена и межрегионального школьного/семейного туризма", – добавил Константин Деревянко.

Культурно-образовательный проект “Край родной – моя Россия” успешно реализуется в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республике Дагестан, Ямало-Ненецком автономном округе. Готовится запуск еще в нескольких регионах страны. В 2025 году ресурсами проекта охвачено уже более 700 тыс. детей и их родителей, а 25 тыс. педагогов принимают участие в образовательных программах.

Оператор проекта — группа компаний "Родное слово" — крупнейший в России разработчик проектов в области русского языка и гуманитарных образовательных проектов (правообладатель современных словарей, интернет-портала "Грамота.ру", проектов в сфере учебной картографии, истории и краеведения). В группу компаний входит издательство ООО "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" — допущено Минпросвещения РФ к выпуску учебных пособий.

О новостях проекта можно узнавать на сайте кр.рф.в телеграм и в "ВКонтакте".