Тюменским учителям платят по 100 тысяч рублей за каждого стобалльника

Учителя Тюменской области получают 100 000 рублей за учеников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, в прошлом году такие поощрения получили 66 педагогов региона.

Средства ежегодно выделяются по поручению губернатора Александра Моора. Мы стараемся раскрывать потенциал детей – строим новые школы, внедряем современные технологии обучения, создаем профильные классы. Но никаких достижений бы не было без наших педагогов. За блестящими успехами выпускников стоит не только их труд, но и наставников", - подчеркнул глава региона.

Всего в Тюменской области ЕГЭ сдают более 12 тысяч выпускников. Для этого создано 54 пункта проведения экзаменов.

В 2024 году губернаторскую выплату в 100 000 рублей получили 66 учителей. В 2025 году их число станет известно после завершения всех ЕГЭ.

На сегодня регион может похвастаться 37 стобалльными результатами выпускников по пяти предметам: семнадцать – по химии, пять – по литературе и один – по истории, девять - по математике, пять - по русскому языку.