Тюменцы могут бесплатно заниматься гиревым спортом в СШ "Прибой"

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В спортивной школе "Прибой" занятия проводятся на базе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Запись стартует 1 августа. До начала занятий необходимо получить медицинский допуск.

Тренируются спортсмены бесплатно два-три раза в неделю от 1,5 до 2 часов. Атлеты занимаются упражнениями из серии общей физической подготовки, работают на тренажерах и оттачивают технику рывков и толчков. К занятиям допускаются ребята старше 9 лет.

Этот вид спорта не требует затрат на приобретение дорогостоящего инвентаря. Для посещения тренировок нужна только стандартная физкультурная форма: футболка, шорты и удобная спортивная обувь. Для выступления на соревнованиях необходима специальная форма.

Телефон для справок: 8 (3452) 69-35-85.