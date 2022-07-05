Заводоуковские спортсмены успешно выступили на Первенстве мира по гиревому спорту

Воспитанники Заводоуковской ДЮСШ добились отличных результатов на первенстве мира по гиревому спорту среди девушек и юношей до 16 и 18 лет в Бишкеке (Киргизия).

Иван Ольшко победил в группе до 16 лет в весовой категории 68 кг в классическом двоеборье с суммой 322,5 балла гирь весом 16 кг. Вадим Тараканов (до 18 лет) занял первое место в весовой категории свыше 78 кг в классическом двоеборье с суммой 246,5 балла гирь весом 24 кг. Также Вадим стал победителем соревнований в командной эстафете. Мария Надюкова (до 18 лет) - на третьем месте в весовой категории 63 кг в упражнении рывок гири весом 16 кг с результатом 208 подъёмов.