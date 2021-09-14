Тренер спортшколы "Прибой" победил на первенстве России по гиревому спорту

Фото с сайта СШ "Прибой"

С 9 по 12 сентября 2021 в городе Алушта (Республика Крым) состоялось Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов и всероссийский фестиваль гиревого спорта “Крымский мост”. Сто сильнейших гиревиков из 28 регионов страны приехали побороться за звание сильнейшего.

Спортсмены выступали в 8 группах в зависимости от возраста и соревновательной дисциплины. Открыл фестиваль показательным выступлением Михаил Бабушкин - семикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион мира и абсолютный чемпион России по гиревому спорту. Спортсмен продемонстрировал рывок двумя гирями. Это новая дисциплина, которая набирает популярность и также была представлена на соревнованиях.

Честь тюменского региона защищали спортсмены Александр Вязовиков, Виктор Аксентьев и Татьяна Жданова. В качестве представителя команды выступил Сергей Толстов. По итогам трёх дней соревнований тренер спортивной школы "Прибой" Александр Вязовиков занял первое место в номинации "Жим гири 40 кг", став таким образом двукратным победителем.