Тюменцы могут бесплатно обучиться сыроварению

Мастер-класс по приготовлению сыра пройдет 29 августа в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1). Начало в 18:30, вход свободный. Занятие проведет главный технолог одной из сыроварен Илья Измайлов.

"Мы решили провести событие именно такого формата, потому что хотим предложить тюменцам разные варианты времяпрепровождения. Так в августе уже прошли: игротека, мастер-класс по реставрации старых вещей, воркшоп по анимации, а теперь вместе с участниками будем учиться варить сыр, — отметила Мария Федоренко, руководитель центра продюсирования "Моя территория".

Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте TMN-id.ru: https://clck.ru/HTQAJ. В конце мастер-класса будет организована дегустация различных сортов, которые изготавливают в Тюмени, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".