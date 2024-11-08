В Тюмени сожгли санкционные сыры

12:37 08 ноября 2024
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Тюменская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере выявления и пресечения незаконной деятельности по ввозу и реализации в России санкционной продукции и установила, что в одном из магазинов Тюмени осуществляется реализация сыров иностранного производства. 

Поскольку ввоз и реализация указанной продукции запрещены, согласно указу Президента Российской федерации, товар изъят и правомерно уничтожен, заявили в прокуратуре.

Теги: продовольствие , прокуратура , сыр
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