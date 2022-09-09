Тобольский фермер мечтает делать мороженое из козьего молока

Тобольский фермер Павел Козлов занимается разведением коз, овец, лошадей, делает из молока сыры, сливки для кофе, а мечта - заняться производством мороженого. О молодом предпринимателе, который участвовал в пилотном проекте Тюменской обрасти по акселерации бизнеса, рассказал на презентации инвестпрофиля глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Не раз бывал у нашего фермера из д. Ломаева Павла Козлова. Уважаю его трудолюбие и стремление развивать своё хозяйство. Это человек, который не словом, а делом доказал, что в селе можно построить бизнес", - отметил глава района.

Павел - молодой многодетный отец, два года назад он оставил службу и занялся разведением мелкого рогатого скота. За это время его ферма с 15 голов коз зааненской породы выросла до 250. Стадо приросло и романовскими овцами, затем появились лошади. Начать своё дело ему помогли средства государственной поддержки, которые он получил по социальному контракту через управление социальной защиты населения.

"Наш проектный инвестиционный офис поддержал начинающего фермера - включили хозяйство Павла в пилотный проект акселератора. Ему необходим был опыт сыроварения и создания цеха. Организовали ему обучение у ведущих мастеров Тюменской области", - сообщил Митрюшкин.

Продукция Павла Козлова пользуется спросом в Тобольском районе, Тобольске и Югре.