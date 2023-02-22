Фермеры могут подать заявку на финансовую поддержку для своего агростартапа

09:25 22 февраля 2023
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Грант "Агростартап" предоставляется в Тюменской области с 2019 года, благодаря ему в  регионе появилось 45 новых фермерских хозяйств, а на селе создали 80 новых рабочих мест. Общая сума грантов составила 160,2 млн рублей. В этом году заявки на грант принимаются до 15 марта. 

Чаще всего средства гранта фермеры направляют на покупку животных и техники. За все время они приобрели более тысячи голов крупного рогатого скота, около 200 овец и коз, почти 60 лошадей, 100 пчелосемей, 23 трактора и так далее. 

"Хотите развить свое дело на селе? Осуществить ваши планы поможет господдержка, ведь в рамках проекта "Агростартап" можно получить на безвозмездной основе до нескольких миллионов рублей! Для участия в комиссии по отбору получателей гранта нужно подать в Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области пакет документов, в том числе бизнес-план хозяйства. Подробнее о размере "Агростартапа" и условиях его получения на сайте правительства области", - сообщает департамент АПК.

Теги: АПК , гранты , правительство Тюменской области , стартап , фермеры
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