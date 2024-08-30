В тюменских маркетах появятся фермерские уголки

18:00 29 августа 2024
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Тюменская область присоединяется к федеральному проекту "Фермерский островок", в рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных "островках", расположенных как в торговых сетях, в том числе "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", так и в отдельно стоящих торговых объектах.

Фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков. Инициаторы проекта в Тюмени: Корпорация МСП, Правительство Тюменской области. Оператор – компания "Тюменские аэрозоли", сообщает департамент инвестполитики ТО. 

Теги: натуральные продукты , сельхозпродукция , торговля , фермеры
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