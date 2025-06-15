Стоит ли проводить пасынкование томатам, рассказала агроном

Какие могут быть последствия от пасынкования, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Криштафук Надежда.

Лишние побеги (пасынки) необходимо убирать раз в неделю в течение всего лета. Если вовремя их не удалить, то со временем они отрастут и окрепнут. Основные отличия пасынка заключаются в том, что даже на небольшом боковом отростке (пасынке) есть листья, тогда как на цветочной кисти наблюдаются зачатки цветков; цветочная кисть развивается не от оси листа, а начинает свой рост от стебля. С дополнительного побега (пасынка) плоды не успеют сформироваться и дать урожай, в связи с коротким вегетационным периодом, - сообщает КП-Тюмень.

Пасынок лучше обрезать секатором или ножницами, оставив небольшой пенечек в 2-3 сантиметра. Это нужно для того, чтобы на занятом пеньком месте в дальнейшем не сформировался новый пасынок, а если он и появится, то спустя длительное время. В тех местах, где пасынки были выломаны вручную полностью, они образуются снова.

Основная цель пасынкования заключается в том, что, удаляя ненужные побеги, все питательные вещества идут на развитие цветочных кистей и формирование завязей. В результате повышается количество и размер плодов.