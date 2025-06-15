Комплексную диагностику офисных и производственных процессов проведут эксперты

Эксперт Регионального центра компетенций Вячеслав Хорин совместно с рабочей группой рекламно-производственной компании "Флагман" проводит комплексную диагностику офисных и производственных процессов, - сообщили в пресс-службе РЦК.

На данном этапе проводится анализ текущих производственных цепочек, выявляются "узкие места", которые могут снижать эффективность и увеличивать издержки. Особое внимание уделяется организации рабочих мест, - сообщает Тюменская область сегодня.

Команда проекта изучает взаимосвязи между подразделениями для выявления возможностей оптимизации коммуникаций и ускорения потоков информации.

– По результатам диагностики Вячеслав сформулирует рекомендации, направленные на повышение производительности, снижение затрат и увеличение вовлеченности сотрудников. Эта работа станет важным шагом для дальнейшего развития предприятия и внедрения современных управленческих практик, – отметили в пресс-службе.

Поддержку экспертов РЦК можно получить в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".