Тюменец претендует на звание лучшего сыровара России

Денис Хараськин представит Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Первые в истории конкурса соревнования сыроваров пройдут 20–21 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области.

За призовые места на финальном этапе конкурса борются 47 специалистов из 34 регионов от Калининградской области до Алтая и от Крыма до Ямала. Все они призеры региональных туров. Среди конкурсантов – представители крупных компаний и небольших частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Денис Хараськин - технолог молочного цеха ИП Катерушина И.А.

Выполнение заданий будут оценивать эксперты: авторитетные специалисты сыроваренных предприятий, представители профильных вузов и Минтруда России.

Конкурсантам предстоит пройти теоретический и практический этапы. В числе заданий – проверка знаний в области процессов переработки молока, производства сыров, контроля качества молока и экспертизы готовой продукции. Каждый билет теоретической части содержит 20 тестовых вопросов и две ситуационные задачи. Практическая часть включает производство сыра по технологии "Адыгейский" и определение технологических свойств молока. Также учитываются выполнение норм по охране труда и время, затраченное на выполнение конкурсных заданий.

Для победителей конкурса предусмотрен призовой фонд в размере 1,8 млн рублей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии", направленный на повышение престижа рабочих специальностей, проводится с 2012 года.

Организаторами федерального этапа конкурса в номинации "Лучший сыровар" выступают Минтруд России и правительство Самарской области в лице Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Информационную поддержку конкурсу оказывает АНО "Национальное агентство развития квалификаций".