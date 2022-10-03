Компания "Золотые луга" изготавливает натуральные сыры с заботой и по стандартам качества

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" уже на протяжении более 10 лет производит натуральные сыры по старинным рецептам. Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта, а традиционная методика и "забота" о продукте используются в неразрывной связке с современными технологиями и соблюдением стандартов качества.

На Новолоктинском сыродельном заводе в Ишимском районе выпускают сыры четырех видов: "Голландский", "Пошехонский", "Гауда" и "Эдам". Они не содержат растительных жиров и консервантов. Созревание продукта происходит в течение месяца в особых температурных условиях, влажности и света.

Производственный цикл проходит в несколько этапов. Сначала ведётся тщательный отбор сырья: это исключительно молоко высшего сорта. Его проверяют на сыропригодность в течение трёх суток. Переработка сырья проводится по классической (советской) технологии в соответствии с требованиями стандарта.

Сырьем наполняют ванны для варки, этот процесс продолжается до формирования сырного зерна. Далее сырное зерно прессуется в пласт, который нарезается и укладывается в формы. Формы помещают под пресс и опускают в солильные бассейны.

На следующем этапе формы сушатся и перемещаются в подвалы, где в течение месяца созревает сыр. Все это время за ним наблюдают и ухаживают специалисты предприятия, ведь натуральный сыр – как живой, и, едва появившись на свет, он требует заботы.

После созревания сыр взвешивают, наносят специальное покрытие и отправляют на склад готовой продукции, а уже оттуда сыр перемещается в филиалы продаж. Производитель использует два вида фасовки, в том числе вакуумную упаковку. А ассортимент позволяет выбрать продукт по вкусу.

Сыр "Пошехонский" - с кислинкой и ярко выраженным сырным вкусом. "Голландский" более твёрдый, имеет сладковатый и солоноватый привкус. "Эдам" отличается сладковатым вкусом с ореховыми нотками и усиливающейся по мере созревания пикантной остротой. "Гауда" - сорт легкий, с нежным и кремовым вкусом.

"По качеству этот продукт может быть сопоставим с дорогими импортными сырами. Наши сыровары не используют вредных растительных добавок, искусственно продлевающих срок годности продукта. Например, у "Голландского" весового он составляет 3 месяца, у фасованного в вакуумной упаковке – всего 40 суток. Сыры торговой марки "Золотые луга" высоко ценят и потребители, и эксперты. Они неоднократно получали награды конкурсов, фестивалей качества, а в июне этого года завоевали золотые медали на Международной молочной неделе в Угличе", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Врачи рекомендуют обязательно включать натуральный сыр в рацион питания. В нем содержится белок, молочный жир, минеральные вещества, витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, кальций и фосфор. Причем белки сыра усваиваются организмом лучше, чем молочные.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.