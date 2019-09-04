Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на неделю

В Тюмени проходит множество интересных мероприятий, посетить которые можно совершенно бесплатно. Какие именно, подскажет специальный топ от "Афиши Тюмень".

UTMN FEST (16+)

Первый фестиваль студенческих объединений UTMN FEST, посвященный новому учебному году. Участники смогут познакомиться со студенческой жизнью и возможностями ТюмГУ, которые помогут определить собственную траекторию развития.

Когда: 4 сентября с 14:00 до 20:00

Где: учебный корпус по адресу ул. Перекопская, 15а (старт от автопарковки на Красина, 19)

Sensual Party (18+)

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 4 сентября с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный бар "Твой бар" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Игротека от магазина "Мосигра" (12+)

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Когда: 4 сентября с 18:00 до 21:00

Где: пиццерия "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2)

Выставка-продажа "Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства" (0+)

Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенной на садовых участках, в приусадебных хозяйствах и в с/х районах юга Тюменской области.

Когда: с 4 сентября с 11:00 до 8 сентября 14:00

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Калейдоскоп историй (5+)

На спектакле "Калейдоскоп историй" тюменцы смогут узнать больше об истории любимого города – какие тайны хранят всем известные улицы и здания. Кто учился в Александровском реальном училище, где находился Дунькин сад, как проводили время на тюменской набережной – все эти факты из жизни старого города актеры расскажут в жанре кукольного театра.

Еще глубже погрузиться в увлекательную историю города тюменцы могут 7 сентября, посетив квест по мотивам спектакля, который подготовили артисты. А завершить культурные выходные можно в Музее Машарова, сразу же после прогулки приняв участие в мастер-классе по созданию своего собственного калейдоскопа. Вход на все мероприятия бесплатный, по регистрации. Организуют проект театр "Ключ от сказки" и МТС, в рамках проекта "Культурный код".

Когда: 5 сентября в 19:00 и 7 сентября в 11:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Показ фильма "8 подруг Оушена" (16+)

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер.

Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее. Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

Когда: 5 сентября в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

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