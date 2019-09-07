Тюменцы могут научиться стринг-арту

Бесплатный мастер-класс по стринг-арту (рисованию нитями) пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 12 сентября, начало в 19:00. Спикером станет Никита Сабашников, преподаватель стринг-арта в SN String Art, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

Жители города будут работать с заранее напечатанными на бумаге трафаретами, затем забивать гвозди в подготовленные квадраты фанеры и уже после будут рисовать нитками. Участники смогут забрать работу и закончить картину дома.

Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.

Воркшоп входит в серию сентябрьских встреч "Месяц творчества" от мультицентра "Моя территория". На них участники знакомятся с новыми видами досуга и пробуют себя в них. Следующая встреча пройдет 19 сентября: тюменцы научатся фигурной резке по овощам и фруктам.