"Кванториум" и "Шлюмберже" проведут в Тюмени семейное мероприятие

Семейное мероприятие SEED – совместный проект "Кванториума" и компании "Шлюмберже" проведут 24 августа в детском технопарке Тюмени. Представители крупнейшей нефтегазосервисной компании станут наставниками, а дети сотрудников поучаствуют в мастер-классах и квестах.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 14:00 в HI-TECH цехе. Затем дети разделятся на пять команд и пройдут квесты по 5 квантумам: IT-квантум, Аэроквантум, Автоквантум, Промышленный дизайн, Робоквантум.

Также ребят ждет квест-экскурсия по квантумам, в ходе которой им предстоит выполнить задания и познакомиться со всеми направлениями работы "Кванториума", а также познавательные мастер-классы, на которых участники научатся вырабатывать энергию из фруктов и конструировать летательный аппарат. В завершение программы состоится презентация работ и награждение лучших команд.

Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы все участники нашли для себя занятия по интересам, и для этого создали упражнения по биоинженерии, беспилотной авиации, программированию и робототехнике. Опытные наставники помогут детям включиться в процесс создания высокотехнологичных моделей – даже если прежде ребенок никогда не занимался в этой сфере.

Знакомство может стать началом системных занятий в понравившемся ребенку направлении. Видеопрезентации квантумов также покажут родителям в зале HI-TECH.