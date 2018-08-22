Российский флаг установили на одну из самых высоких точек Тюмени

На самую высокую точку исторического центра Тюмени - мост Влюбленных 22 августа в торжественной обстановке установлен флаг России.
""Флаг – это государственный символ, объединяющий людей независимо от их возраста, пола, политических убеждений или вероисповедания. Было приятно видеть, что мимо проходившие жители и гости города в момент, когда заиграл гимн и начал развиваться флаг, остановились, чтобы спеть гимн России", – прокомментировал акцию руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.
Торжественному моменту предшествовал автопробег: колонна автомобилей, украшенных триколором, проследовала от улицы Ленина до цирка, а затем по улице Республики до парковки на набережной Туры. Его целью было привлечь внимание горожан к празднику, напомнить о важности дня.
Непосредственно на набережной молодогвардейцы раздавали прохожим триколор в виде ленты и спрашивали их об основных фактах, связанных с российским флагом.
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