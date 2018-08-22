Тюменцы запустили в Instagram эстафету #трицветагордости

В честь празднования Дня государственного флага тюменцы включились в эстафета #трицветагордости в социальной сети Instagram.

Для участия пользователю необходимо написать пост с тремя причинами гордиться триколором и Россией.

Инициатором акции выступила Светлана Захарова (фото). Блогера активно поддерживают ее коллеги. На данный момент, в соцсети опубликовано 37 постов с таким хештегом.

Напомним, сегодня в Тюмени в честь праздника будут организованы автопробег, установка флага на самую высокую точку моста Влюбленных и викторины, конкурсы и концерты на площадках возле городских ДК.