Тюменцы запустили в Instagram эстафету #трицветагордости

12:42 22 августа 2018
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В честь празднования Дня государственного флага тюменцы включились в эстафета #трицветагордости в социальной сети Instagram.

Для участия пользователю необходимо написать пост с тремя причинами гордиться триколором и Россией.

Инициатором акции выступила Светлана Захарова (фото). Блогера активно поддерживают ее коллеги. На данный момент, в соцсети опубликовано 37 постов с таким хештегом.

Напомним, сегодня в Тюмени в честь праздника будут организованы автопробег, установка флага на самую высокую точку моста Влюбленных и викторины, конкурсы  и концерты на площадках возле городских ДК.

Теги: Instagram , акции , соцсети , флаг
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