Тюменцы запустили в Instagram эстафету #трицветагордости

В честь празднования Дня государственного флага тюменцы включились в эстафета #трицветагордости в социальной сети Instagram.
Для участия пользователю необходимо написать пост с тремя причинами гордиться триколором и Россией.
Инициатором акции выступила Светлана Захарова (фото). Блогера активно поддерживают ее коллеги. На данный момент, в соцсети опубликовано 37 постов с таким хештегом.
Напомним, сегодня в Тюмени в честь праздника будут организованы автопробег, установка флага на самую высокую точку моста Влюбленных и викторины, конкурсы и концерты на площадках возле городских ДК.
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