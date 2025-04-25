В Упорово открыли мурал в честь знаменитого на всю страну героя России летчика Шарпатова

Мурал с изображением Героя России Владимира Шарпатова размещен на фасаде школы в селе Упорово - таким образом Упоровский район присоединился к Всероссийскому народному проекту "Лица Героев".

В торжественном мероприятии участвовали Герой России Владимир Шарпатов, глава Упоровского района Анатолий Игловиков, учащиеся Упоровской средней школы, члены юношеского гражданско-патриотического клуба "По- мужски", активисты Движения Первых.

"Я вижу в ваших рядах настоящих патриотов. Наши предки многое сделали, чтоб наша Россия была великой. Каждое столетие не обходилось без войн – приходилось защищать независимость страны. Во все времена враги получали по зубам. Мы – старшее поколение передаём вам нашу замечательную страну. Вам её развивать. Вам охранять и защищать наше Отечество", - сказал Герой России Владимир Шарпатов.

Во время торжественной линейки к учащимся обратился глава Упоровского района Анатолий Игловиков, он призвал ребят мечтайть и достигать своих целей, гордиться нашими героями и историей Отечества.

Всего до 9 Мая на фасадах зданий на территории Упоровского района появится 11 портретов героев: на сегодня в районном центре выполнено два мурала героев, ещё три – в других сёлах.

Владимир Шарпатов с отличием окончил Краснокутское лётное училище гражданской авиации, по распределению был направлен в Тюмень, где работал много лет, в том числе и на международных маршрутах. 3 августа 1995 года самолёт Ил-76 был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Командиром воздушного судна был Владимир Шарпатов. Российские лётчики оказались в плену у талибов. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года, экипаж самолёта смог совершить побег из плена. В настоящее время Владимир Шарпатов на пенсии, ведёт активную политическую жизнь. Ему присвоено звание Почётного члена Социалистической политической партии "Справедливая Россия -Патриоты - За правду".