Тюмень отпразднует День Государственного флага акциями и развлекательными программами

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В честь праздника в Тюмени проведут несколько тематических программ.

Праздник российского триколора начнется в 12:00 с совместного автопробега молодогвардейцев с автомобильным движением SMOTRA.RU. Автопробег пройдет вдоль улицы Ленина до Первомайской и завершится на верхнем ярусе парковки возле набережной.

Водружение флага Российской Федерации на мосту Влюбленных запланировано на 14:30. Там в 14:00 все участники смогут получить ленточку на память, а среди тюменцев пройдет социологический опрос на знание праздника.

Концертная программа "Триколор родной страны" в 17:00 начнется на площади у ДНК "Строитель". В программе - знакомство с символическим значением флага России и выступления солистов и коллективов ДНК "Строитель" и Тюмени.

Праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага России, на площади жилого района Тарманы (Малышева, 24) начнется в 17:00. перед горожанами выступят коллективы Дома культуры и творчества "Торфяник". Всех пришедших будут ждать сюрпризы, игры и подарки. В рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки.

Артисты Дома культуры "Поиск" (Александра Пушкина, 10) в 18:00 порадуют зрителей лучшими песнями, хореографией и яркой театрализацией. Будут конкурсы и, конечно же, призы.

Ассорти-мероприятие "Три державных цвета" начнется в 18:00 на уличной площадке Дома культуры "Орфей" (70 лет Октября, 5в). В программе: викторины, игры, конкурс рисунков на асфальте, выступление творческих коллективов.

Концертная программа в рамках проекта с участием коллективов Центра русской культуры, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, начнется в 18:30 на площадке по улице Домостроителей, 10. Участники мероприятия вспомнят историю флага России, ответив на вопросы викторины.

Интерактивно-познавательная программа "Гордо реет флаг державный" начнется в 18:00 в Доме культуры "Водник" (Утешевская, 23).

Центр татарской культуры (Щербакова, 4/11) в 20:00 приглашает на шоу-программу "Лето, до свидания!" Вместе с артистами молодежной театральной студии "Хэрэкэт" ("Движение") гости программы вспомнят жаркие события лета-2018. В программе: миниатюры, скетчи, искромётный юмор, номера оригинального жанра и многое другое.