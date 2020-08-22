Жителям Лесобазы раздают ленточки с триколором

Около 200 ленточек с триколором и буклеты об истории российского флага раздают тюменские волонтеры в сквере Казачьи луга, который находится в районе Лесобазы. Акция проходит 22 августа до 13 часов.

Менеджер по культурно-досуговым программам Центра русской культуры Надежда Омельченко сообщила, что тюменцы и гости города получают ленточки-триколоры из рук представителей волонтерского отряда молодежного содружества Туры "МОСТ".

Для юных горожан в этот день во дворе дома № 22/2 на ул. Домостроителей организуют познавательную программу в рамках проекта "Тюменское лето". В программу включили викторины, конкурсы, мастер-класс по созданию российского флага в различных техниках, например, аппликации, пишет ИА "Тюменская линия". Если пойдет сильный дождь, участников заведут в зал Центра русской культуры.