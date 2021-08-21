Художники будут рисовать персональные флаги для тюменцев

Акция ко Дню государственного флага состоится 22 августа с 12:00 до 16:00 у мультицентра "Контора пароходства". Художники будут создавать персональные флаги для всех желающих тюменцев.

Основой мини-картин станут интересы, чувства, ассоциации и внешность человека. Работы можно забрать с собой, пишет "Мегатюмень".

Художники будут сидеть за мольбертами и ждать желающих. Регистрации не предусмотрено, формат живой очереди. Мероприятие будет проводиться с соблюдением социальной дистанции. Максимальное количество участников на одной точке — 50 человек.

"Самый главный человек, с которым нужно познакомиться — это ты. А один из действенных способов — это коммуникация с другими людьми. Такой формат поможет посмотреть на себя со стороны и заметить что-то приятное и необычное. А также это возможность познакомиться и пообщаться с местными художниками", — сообщила руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.