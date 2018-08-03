Тюмень за день: 3 августа

Фото Евгения Жука

В Тюмени отмечают 140-летие Свердловской железной дороги

Сегодня, 3 августа, в областном центре пройдут праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника. Главными героями праздника станут ветераны отрасли, работники стальной магистрали, юные учащиеся детской железной дороги, молодые специалисты. Лучшие работники получат награды и благодарности министра транспорта РФ, начальника Свердловской железной дороги, губернатора Тюменской области.

Тюменская область отличилась по нескольким показателям социально-экономического развития среди регионов УрФО

Оценка регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям за январь–июнь 2018 года показала, что наиболее высокие индексы промышленного производства сложились в Ямало-Ненецком автономном округе (112,1%) и Тюменской области без автономных округов (108,3%).

Тюменцам вновь обещают сильный ветер

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 4 августа, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

В Тюмени открылась выставка молодых художников

Семнадцать молодых авторов представили более 50 своих работ на выставке "Творчество молодых", которая открылась в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ сегодня, 3 августа. Экспозиция будет работать до 17 сентября, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

В Тюмени выставлены на продажу помещения в памятнике начала XX века

В Тюмени объявлен конкурс по продаже нежилых помещений, расположенных в трехэтажном здании, построенном в начале XX века, расположенном по адресу ул. Челюскинцев, 45 (ул. Республики, 36).