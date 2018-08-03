В Тюмени выставлены на продажу помещения в памятнике начала XX века

Фото: Анна Кудрявцева

В Тюмени объявлен конкурс по продаже нежилых помещений, расположенных в трехэтажном здании, построенном в начале XX века, расположенном по адресу ул. Челюскинцев, 45 (ул. Республики, 36).

В официальных документах оно значится как объект культурного наследия регионального значения "Дом, в котором 6 декабря 1917 г. была создана Тюменская большевистская организация и 20 марта 1920 г. проходил 1-й губернский съезд РКСМ".

Конкурс по продаже помещений на первом, втором и третьем этажах общей площадью порядка 495 м², находящихся в муниципальной собственности, проводится департаментом имущественных отношений администрации города Тюмени. Условия конкурса предполагают проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Конкурс состоится в малом зале администрации города Тюмени 26 августа 2018 года в 10.00. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 августа в департаменте имущественных отношений администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 20, каб. № 104 с 10 до 12 и с 13 до 17 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону 39-82-58.

Дом был построен в 1908 году на тогда еще Царской улице тюменским купцом, главой торгового дома "Брандт и К°" Иоселем Брандтом. Первый этаж занимал магазин, на верхних были парадные и жилые комнаты. Во второй половине ХХ века главный фасад дома был частично реконструирован, в результате чего были утрачены два балкона по крайней левой оси и разобраны торцевые глухие фронтоны.

Фото: Из фондов Музейного комплекса имени И.Я. Словцова

В 2010 году были проведены ремонтно-реставрационные работы. Сейчас первый этаж дома занимает кафе "Театральное", ранее в здании также располагалась управа Центрального административного округа.