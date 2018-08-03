Тюменская область отличилась по нескольким показателям социально-экономического развития среди регионов УрФО

Оценка регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям за январь–июнь 2018 года показала, что наиболее высокие индексы промышленного производства сложились в Ямало-Ненецком автономном округе (112,1%) и Тюменской области без автономных округов (108,3%). По объему производства молока на душу населения в хозяйствах всех категорий лидируют Тюменская область без автономных округов (174,8 кг) и Курганская область (144,4 кг). Объем производства яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий в Тюменской области без автономных округов выше, чем в остальных регионах округа (497,2 штук). Наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (70,3 кг).

Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек среди регионов Уральского федерального округа отмечается в Тюменской области без автономных округов (329,8 кв. метров общей площади), в том числе населением (205,7 кв.м).

На потребительском рынке наиболее высокие показатели оборота розничной торговли на душу населения (127,8 тыс. руб.), оборота общественного питания на душу населения (12,9 тыс. руб.), объема платных услуг на душу населения (45,0 тыс. руб.) за январь-июнь 2018 года сложились в Ямало-Ненецком автономном округе.

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в Свердловской области (108,4%) превысил значения показателей в других регионах федерального округа. Самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-мае 2018 года наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (101,3 тыс. рублей), сообщили в Тюменьстате.

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2018 года к декабрю 2017 года зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (100,7%).

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