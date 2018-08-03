В Тюмени отмечают 140-летие Свердловской железной дороги

11:00 03 августа 2018
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 3 августа, в областном центре пройдут праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника. Главными героями праздника станут  ветераны отрасли, работники стальной магистрали, юные учащиеся детской железной дороги, молодые специалисты. Лучшие работники получат награды и благодарности министра транспорта РФ, начальника Свердловской железной дороги, губернатора Тюменской области.

"День железнодорожника является главным профессиональным праздником  для более  10 тысяч работников Тюменского региона Свердловской железной дороги  и 9 тысяч ветеранов отрасли. Этот день значим и для многих жителей областного и районных центров, десятков небольших населенных пунктов, расположенных в 26 муниципальных образованиях Тюменской, Свердловской и Омской областей. В 2018  году праздник приурочен к большому историческому событию — 140-летию Свердловской железной дороги", — рассказали в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

В транспортной системе Тюменской области на долю  железной дороги приходится наибольший объем грузовых и пассажирских перевозок. Здесь проходит  грузонапряженный участок самой протяженной в мире Транссибирской магистрали. В 2017 году со станций региона отправлено  более 3,6 млн пассажиров, погружено 12,1 млн тонн различных грузов, в том числе таких важных, как нефть, удобрения, металлы, строительные материалы. 

Теги: железнодорожники , праздники , РЖД
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