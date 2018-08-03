В Тюмени открылась выставка молодых художников

16:59 03 августа 2018
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Семнадцать молодых авторов представили более 50 своих работ на выставке "Творчество молодых", которая открылась в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ сегодня, 3 августа. Экспозиция будет работать до 17 сентября, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Экспозиция знакомит зрителей с произведениями молодых художников: как дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя участием в областных, межрегиональных, всероссийских выставочных проектах. Работы выполнены в технике живописи и графики.

Выставка "Творчество молодых" — совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения, Тюменского регионального отделения "Союза художников России" и Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ. 

Теги: выставка , музей , художники
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